“女王节”来袭！美颜相机教你朋友圈这样晒图又美又特别

3月最火的节日是什么？当然是女人我最大的3月8日“女王节”啊，每到这天男同胞们都绞尽脑汁想着怎么给心仪的女神，或者自己的另一半送礼物，女生们自然也会好好收拾一番，“女王大人”一整天都要美美哒。除了精致的妆容，美美的服饰外，朋友圈的自拍照怎能普普通通？想要特别又好看的自拍照，那就让美颜相机app来教你几个小妙招吧！

女王妙招一：大头贴

美颜相机大头贴功能

美颜相机“经典大头贴”

看腻了美白磨皮的修图模式？那就来试试萌萌哒的“大头贴”功能吧，美颜相机app有“经典大头贴”跟“动漫大头贴”两种大头贴风格，经典大头贴有丰富的萌萌哒素材，只要选择一张照片，一键切换画风就立刻不同啦，还有“赵小兔”、“天下最美的人”、“谁还不是小公举”等超多应景的素材，今天朋友圈里的女王大人就要与众不同。

美颜相机“漫画大头贴”素材

除了“经典大头贴”外，还有二次元的“漫画大头贴”，想突破次元壁的少女们快戳开试试，既有跟当下最热门的漫画IP及漫画平台合作推出的素材，也有热门手游《阴阳师》的多款超萌特效，想秒回二次元时空吗？漫画控的女生们值得拥有。

女王妙招二：贴图扭蛋

美颜相机“贴图扭蛋”功能

不喜欢静态的晒图方式？没关系，美颜相机app还可以一键生成有动作有情绪的动画贴图，只要选择一张女王大人的美照，通过提示点击确定，立刻就能变成各种不同表情、不同情绪的动态图啦，“女王节”快来用贴图扭蛋晒晒你的心情吧。

女王妙招三：美颜视频

美颜相机“拍视频”功能

如果“贴图扭蛋”还不足以表达女王大人的心情，那干脆来录制个美美的视频吧，打开美颜相机app，选择“拍视频”功能，按住拍下女王想说的话，想表达的心情，拍摄完毕后还可以选择不同的模板，“小王子”、“元气少女”等，不同的画面风格等女王来挑选！

看完美颜相机教你的小妙招，女王大人是不是迫不及待想验证下朋友圈的反应？那就快打开“美颜相机”app，让晒照变得与众不同！



